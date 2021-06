Arancha de Benito confiesa cómo se encuentra su hija Zayra Gutiérrez tras las especulaciones sobre su novio

Aunque la hija de Guti y Arancha de Benito, Zayra Gutiérrez, hizo las maletas y se mudó a Londres junto a su novio para disfrutar de una vida alejada de las muchas polémicas que ha protagonizado en España durante la pandemia, la hija del exfutbolista y la empresaria vuelve a estar en el punto de mira a pesar de los muchos kilómetros que ahora la separan de su círculo cercano.

Pero en esta ocasión no ha sido debido a sus actitudes si no a las de su novio, Miki Mejías, con el que mantiene una relación desde hace meses pero al que conoce desde hace unos cuatro años. Y es que según apuntan, el novio de la hija de Guti podría tener supuestamente una actitud posesiva con sus parejas. Una información a la que Zayra no dudó en hacer frente desmintiendo que fuese cierto.

La que también se ha pronunciado ante estas especulaciones ha sido su madre, Arancha de Benito. Y aunque la empresaria prefiere mantenerse al margen ha reconocido que está tranquila y que su hija se encuentra feliz al lado de Miki: "Estoy súper tranquila. Trabajando y tranquila. Yo la veo fenomenal".

"Zayra y su chico están viviendo su historia de amor. Están felices, están tranquilos y la vida es hoy. No tengo nada más que decir, lo siento", añade.

Hace unas semanas, Arancha de Benito acudía por primera vez acompañada de su hijo, Aitor, a la presentación del libro del DJ Nano que tuvo lugar en el teatro Capitol de Madrid. Un evento donde el joven demostró una gran soltura frente a las cámaras, así lo reconocía su propia madre: "Qué bien se desenvuelve eh...", le comentaba uno de los periodistas. "Es la primera vez y tiene un peligro...", respondía Arancha.

Y es que parece que Aitor está bastante familiarizado con los medios, ya que actualmente se encuentra estudiando periodismo para convertirse en periodista deportivo.

