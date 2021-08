El agobio de Kiki Morente cuando le preguntan por su relación con Sara Carbonero

Meses después de continuos rumores sobre la posible relación de Sara Carbonero y Kiki Morente, la periodista confirmó el romance asistiendo hace unos días al concierto del cantaor junto a su hermana, Estrella Morente, y otros artistas. El concierto fue en Sanlúcar de Barrameda y era de esperar que la comunicadora estuviera allí presente. Sara fue al espectáculo con una preciosa falda larga de color verde y una camisa.

La exmujer del guardameta Iker Casillas fue al recital acompañada de unas amigas. Sin embargo, antes de que Kiki saliese al escenario, el personal de seguridad del evento indicó a la prensa que tenían que salir del recinto, según el medio Europa Press, que estuvo presente durante el concierto. Debido a esto los fotógrafos no pudieron obtener ninguna imagen de la pareja. Además, los dos abandonaron el recinto a toda prisa por la puerta de atrás.

El artista no lleva muy bien el tema de la fama, su relación con Sara esta causando mucha expectación y él prefiere mantener su vida sentimental en privado. El seguimiento intensivo de la prensa esta agobiando en consideración al granadino. Aunque él mismo ha confesado que por ahora se esta "dejando llevar".

En una de sus últimas apariciones con la prensa el cantante no ha querido responder a las preguntas sobre su relación con la presentadora. Se encontraba metido en un coche, y una reportera le preguntó: "¿Estás muy agobiado, no?". Un amigo que iba con el flamenco le respondió: "Sobre todo que el seguimiento no sea tan duro". Por otro lado, el día del concierto, su hermana Estrella Morente se pronunció sobre el tema: "Yo os hablo de mí, de mis cosas, pero de los demás no puedo opinar, ¡Viva la alegría y viva el amor!".

