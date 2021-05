El gran enfado de Iker Casillas tras los rumores de infidelidad

Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación el pasado 12 de marzo emitiendo ambos el mismo comunicado a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Una noticia que, a pesar de que se llevaba rumoreando varios días, su confirmación dejó a todo el mundo completamente sorprendido. Y más a los fans de la pareja, que se quedaron con el corazón totalmente roto.

Desde ese momento tanto Iker como Sara se han convertido en dos de los objetivos más perseguidos por la prensa, y más el exguardameta, que desde hace meses está perseguido por los rumores que le relacionan supuestamente con otras mujeres.

Y a pesar de que esta semana Lara Dibildos, con la que también ha sido relacionado, desmentía durante la presentación del musical 'Cruz de Navajas', que se estrenó en Madrid, que entre ellos hubiese habido algo; horas más tarde Iker era de nuevo señalado por una supuesta infidelidad con una joven: Nadia, una explosiva búlgara de 30 años que trabaja en el sector de los coches de alta gama.

Al margen de los rumores sobre su vida privada, Iker continúa con su día a día y, como de costumbre, ha sido el encargado de llevar a sus hijos, Martín y Lucas, al colegio. Tras dejar a los pequeños en el centro escolar la prensa aprovechaba para preguntarle al exfutbolista por esta presunta relación amorosa pero, lejos de confirmar o desmentir la noticia, ha estallado enfadado con la prensa por la presión que sufre y por preguntarle cerca del lugar en el que estudian sus pequeños.

"¿A vosotros que esté en el colegio os da igual no? Seguro que sí. Pregúntame en otro momento no en el colegio cuando está aquí toda la gente, todos los padres viendo esto. Píllame en otro sitio no me pilles aquí", expresaba ante las cámaras a las que miraba desafiante. "Al final voy a dejar de traer a mis hijos al cole", ha asegurado enfadado, sin confirmar o desmentir su presunta deslealtad a Sara Carbonero.

En el vídeo de arriba te mostramos las imágenes de este tenso momento.

