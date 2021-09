La felicitación de Paula Badosa a Juan Betancourt con la que deja claro lo muy enamorada que está

Paula Badosa vive un gran momento, tanto profesional como personal. Su carrera como tenista sigue avanzando, recientemente se ha clasificado en octavos de final del torneo WTA 500 de Ostrava, en República Checa. En su vida personal, también vive alegrías, y así lo ha demostrado en su Instagram. La deportista ha publicado un carrusel de bonitas fotos felicitando a su novio, el modelo cubano, Juan Betancourt, por su 31 cumpleaños.

"Feliz bday al único e irrepetible. Sigamos creciendo juntos. Te quiero", ha escrito como mensaje junto a las imágenes. Y es que la pareja no puede estar más enamorada, así los jóvenes viven uno de sus mejores momentos. El modelo no ha dudado en dejar un entrañable comentario a su chica: "Eres una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Te amo". Las fotos reflejan momentos que ha vivido la pareja a lo largo de su relación, sobre todo en la ciudad de Nueva York, donde nació la tenista.

Salta a la vista el amor que se tienen por las bonitas imágenes en las que continuamente se muestran gestos de complicidad. Su relación fue conocida cuando Paula y Juan aparecieron en una instantánea que compartió el cubano en su perfil de Instagram en la que estaban muy acaramelados. "Muy orgulloso", escribió junto a la bonita imagen. Esta publicación la subió cuando la deportista perdió el torneo de Montreal. "Siento mucho haber tenido que terminar el torneo así. Las condiciones eran muy duras y el cuerpo me dijo basta. Sentía todo vuestro apoyo detrás y quería hacerlo muy bien para conseguir llegar a lo más alto en este torneo. Me voy triste, pero espero poder seguir dándoos alegrías pronto. Os quiero", explicó Paula tras la competición a través de sus redes sociales.

