Soraya Sáenz de Santamaría y Verónica Sánchez entre las asistentes a la cuarta jornada de la MBFWM

Verónica Sánchez y Soraya Sáenz de Santamaría no han faltado a las propuestas del diseñador Juan Vidal.

Paula Vázquez, Ana Fernéndez y Alejandro Albarracín no se han perdido la presentación de la colección 'For Valentina' de 2nd Skin Co., mientras que María León y Diego Osorio han acompañado a Alvarno en la presentación de la suya.

María Escoté y Maya Hansen han cerrado la jornada de desfiles y de sus propuestas han disfrutado en primera fila celebrities como Pilar Rubio, Úrsula Corberó y Romina Belluscio.

La cuarta jornada se cerró con las propuesta de baño de Dolores Cortés que contó en su front row con celebrities como Angy Fernández, Norma Ruiz, Lucía Ramos, Mar Flores o Thais Blume.