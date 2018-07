Las celebrities no faltan a la cita con la moda en el front row de la segunda jornada de MBFWM 2014

La 2ª jornada de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid se ha abierto de la mano de Duyos. Sus propuestas no han querido perdérselas Raquel Sánchez Silva o Luján Argüelles.

Por su parte, Roberto Verino vuelve a bordarlo una vez más y ha conseguido robar en varias ocasiones el aplauso de los asistentes, entre los que se encontraba el presidente del Atletico de Madrid, Enrique Cerezo, Alejandra Prat, Mar Regueras o el de Mila Ximenez, entre otros.

Andrés Sardá también ha causado gran expectación entre las celebrities patrias más ligadas al mundo de la moda. La Miss y modelo María Reyes no ha querido perderse el desfile del diseñador, al igual que la actriz Marta Regueras o Carmen Lomana y Arancha de Benito.

En el front row, habituales del desfile de Hannibal Laguna como Carmen Lomana, sentada junto a Luján Argüelles, Boris Izaguirre o Silvia Jato, que no han querido perderse esta cita.

En el desfile de The 2nd Skin Co, han estado celebrities que no han querido perdesrse la elegancia de estos dos jóvenes diseñadores. La presentadora Helena Resano, Lola Marceli, Nuria March o Javier de Miguel entre muchos de los famosos en la front row de la MBFWM 2015.