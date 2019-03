Maya Hansen:"Es mi colección más clásica"

Aparentemente tranquila y muy sonriente, Maya Hansen nos cuenta que su colección para el próximo invierno '5th Ave' sorprende por no ser tan vanguardista como las anteriores pero explica que le apetecía hacer un trabajo más pausado, con colores más sencillos pero "igualmente bello" y a su vez más completo. La colección no solo se compone de corsets -prenda en la que es especialista- sino que ha creado looks completos. El corset se alarga sobre la falda dando la impresión de ser un vestido completo, también hay looks de chaqueta y pantalón. "Para una mujer que quiera vestir entera de Maya Hansen de arriba a abajo", afirma.

La diseñadora le da mucha importancia a la música -muy presente en su vida ya que su padre también es músico- y por lo que parece ella es una diseñadora fetiche para muchas cantantes nacionales, internacionales y de todos los estilos. La soprano, Ainhoa Arteta, Edurne, Soraya y hasta Lady Gaga han lucido sus diseños. De hecho, nos cuenta que tiene mucho que agradecerle a la música ya que su primer gran proyecto fue el diseño del vestuario de 'Mago de Oz' para su gira 'Gaia II', algo que le permitió financiar su proyecto personal. El éxito ha sido rotundo, y vertiginosos sobre todo desde 2006 fruto de mucho trabajo y ¿de suerte?. "No sé hasta que punto la suerte influye en la trayectoria de un diseñador. Igual a la gente le parece que llevamos dos temporadas y que ya hemos tenido éxito pero en realidad llevamos diez años gestando está semillita", responde. En definitiva un 95% es trabajo, pero más importante que el talento y la suerte, Maya Hansen destaca: "La perseverancia y la constancia".

Maya Hansen ha recuperado una prenda que Coco Chanel desterró del vestuario de la mujer. Le pregunto si cree que la diseñadora le guardará rencor y entre risas responde: "Creo que nos llevaríamos bien, aunque tenía mucho carácter y tendríamos nuestras diferencias estéticas".

La colección está inspirada en Nueva York y en el glamour de los años 50, los clubs de jazz y las actrices de Hollywood. ¿Veremos algún diseño suyo desfilar por las alfombras rojas de los próximos premios de cine? Si Lady Gaga ha vestido de Maya Hansen, ¿por qué no Penélope Cruz?. Maya Hansen asegura que con el cine tiene una asignaura pendiente, si bien Carolina Bang ha vestido algún diseño suyo, son muchas menos las actrices en comparación con las cantantes que sí visten de Maya Hansen.