La gente real desfila en Internet

El street style surge cuando el sector de la moda y sobre todo los fotógrafos empiezan a fijarse en las tendencias que surgen en la calle y no en las pasarelas. Numerosas revistas empiezan a incluir en sus páginas fotos de gente anónima -relacionada o no con el mundo de la muda- cuyo estilo llama la atención del fotógrafo.

Sin embargo, los seguidores de las tendencias o los llamados fashionistas ya no esperan a ser captados por el objetivo del profesional sino que empiezan a subir los looks que ellos mismos crean por propia iniciativa o al hilo de las tendencias que llegan de las pasarelas. Gabriel Aldámiz y María Arenaza descubrieron el boom del street style en San Francisco, EEUU, y decidieron crear -en España- una comunidad en la que todas y todos los fashionistas suben sus fotos. En poco tiempo chicisimo es una de las páginas más populares para subir los looks de estilo personal. ¿Se nota la influencia de la pasarela en el street style? María Arenaza asegura que "en un par de días se pueden ver las tendencias de los desfiles en las fotos de las chicas. Analizan la pasarela y buscan en su armario como pueden reproducirlo incluso en tiendas low cost". Gabriel puntualiza: "Lo interesante de esto es que ya no son sólo las marcas más ágiles las que llevan las tendencias a la calle en cuestión de días o semanas sino que son las propias fashionistas las que interpretan la moda y la customizan inmediatamente".

Una de estas egoblogger es Belén Canalejo del blog 'B* a la moda', a quien nos encontramos en la Semana de la Moda de Madrid y aprovechamos para preguntarle qué es para ella el street style. "Creo que el street-style ha influido muchísimo en la moda y ha hecho que la moda sea accesible para todos", explica. Ella sube sus looks pero también consulta páginas como chicisimo. "Sirven mucho de inspiración porque cuando no sabes que ponerte vas a esas páginas y coges ideas".

Como ella otras muchas chicas que nos enconramos en el Cibelespacio consultan las web de street-style y suben sus propios looks. Entre las razones por las que lo hacen están que es una forma de expresarse a través de la moda, porque estudian diseño de moda o son estilistas y quieren darse a conocer y mostrar su talento o simplemente para mostrarse tal y como son.