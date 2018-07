Las celebrities más adictas a la 'Madrid Fashion Week' no se han perdido ni un desfile

Los diseñadores han contado en las primeras filas de sus desfiles con numerosas caras conocidas. Son muchas las famosas que han querido repetir en Cibeles, y es que ellas adoran la moda y siempre que pueden dedican tiempo a conocer las nuevas tendencias. El Front Row ha estado lleno de rostros conocidos. Cantantes, modelos, actrices, bloggers…, no se han perdido esta cita con la moda.

Úrsula Corberó ha sido una fiel seguidora de la pasarela. La actriz acudió a varios desfiles y tampoco se quiso perder las fiestas de después. Seguro que ya ha tomado nota de las próximas tendencias para lucir tan estupenda como nos tiene acostumbrados. Otra actriz que no ha perdido detalle es Esmeralda Moya. El primer día acudió al desfile de Dolores Cortés muy bien acompañada con su recién estrenado marido ‘por sorpresa’, Carlos García. El resto de días también se dejó ver por allí y acudió monísima al desfile de Guillermina Baeza y de Jesús del Pozo.

Otra famosa que ha repetido en la pasarela Cibeles es la actriz Leticia Dolera que acudió a ver el primer desfile de Josep Font y volvió a sentarse en primera fila para el de Sita Mur. La presentadora Lujan Argüelles también ha sido una asidua a los desfiles y se ha dejado ver por allí en varias ocasiones. Otra que se ha dejado ver y no ha pasado desapercibida con sus modelitos tan particulares ha sido la presentadora Pilar Rubio que acudió a los desfiles de Ion Fiz y Maya Hansen.

Ana Fenández es una amante de la moda y siempre que puede le dedica tiempo a conocer las nuevas tendencias y esta vez no faltó a la cita con sus diseñadores favoritos entre los que estaba Francis Montesinos. La televisiva Nuria Roca tampoco quiso perderse esta cita con la moda y acudió a varios desfiles. Nuestra bloguera Noelia López no solo deleitó a todos con sus paseillos sobre la pasarela si no que tamién se sentó en primera fila para admirar la colección de Amaya Arzuaga. Y otra modelo que no se quiso perder ningún desfile es la guapisima Helen Lindes.

Seguro que con tanto desfile y tanta tendencia, nuestras famosas estarán estupendas en la próxima temporada.