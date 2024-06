Un viaje inolvidable: el cambio de mentalidad de 15 personas al conocer la labor de la Iglesia

Un viaje de 1.200 kilómetros puede ser muy largo, o muy corto, según cómo se viva. De esos viajes que te cambian la vida, en los que ya no vuelves a ser el mismo que antes de hacerlo. Eso es lo que han experimentado 15 personas, de entre 19 y 61 años, desconocidos entre sí, con algunos prejuicios, que emprendieron un viaje hacia algo que no se planteaban, y que tenían muy claro: no marcar la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta.

¿Qué impacto ha tenido este viaje?

“Hay muchas cosas que no ves en el día a día. Sabes que están ahí pero no eres consciente porque no lo ves”, es de lo que se ha dado cuenta Almudena con esta nueva experiencia.

Y no es la única. A lo largo de esta experiencia que puedes ver en atresplayer, los viajeros han compartido una vivencia acercándose a la realidad de la Iglesia que les ha servido para romper prejuicios:

Aida tiene 41 años y es psicóloga. Le ha impactado la visita a la España vaciada, donde se encontró con Gregoria, que vive sola con 80 años. Además, le ha conmovido profundamente la alegría y las risas que había en el Hogar Don Orione para personas con discapacidades severas. Después de lo que ha vivido, no marcar la X a favor de la Iglesia le resulta impensable.

A Ricardo, un comercial de 33 años, le ha impactado especialmente Carlos Alberto, “una persona muy auténtica intentando solucionar una situación difícil” en la casa de acogida para gente sin hogar de Alcalá de Henares. Aquí ha encontrado la ayuda que no encontró en otros lugares. Le ha convencido el hecho de que la Iglesia “es una entidad generosa”.

Isco es un estudiante de 26 años que llegó a España procedente de Guinea Ecuatorial. Le ha “descolocado” la labor de Emilio, un cura rural de 27 años, asistiendo a los mayores, como Gregoria, que viven en la soledad de la España vaciada. En este viaje ha descubierto que una X permite que la Iglesia llegue a “toda esa gente que tú no puedes llegar”.

Este y muchos testimonios más son los que forman ‘Un viaje X tantos’, una iniciativa que ha permitido a estas personas conocer de cerca la labor social y espiritual de la Iglesia y cambiar su percepción. Estos “Viajeros X Tantos” se han convertido en los protagonistas de la campaña en la que cuentan a la sociedad, a través de sus testimonios, lo que puede suponer marcar una X para millones de personas, reflejado en la página web www.unviajeportantos.es.

El 73% de las personas que han vivido esta experiencia y que no marcaban la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta, han cambiado de opinión tras ver cómo puede ayudar a millones de personas la casilla 105 de la declaración de la renta.

Como es mejor verlo que contarlo, entra en atresplayer y disfruta de este documental, un viaje lleno de vida y de segundas oportunidades.