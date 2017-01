César está celoso porque su amigo ha ligado con Lucía

Para amenizar las noches del karaoke con un espectáculo de magia, César contrata a un amigo suyo, Magonzalo. Pero el plan ya no le parece tan bueno cuando Lucía empieza a interesarse por los encantos del mago más que por sus juegos de cartas.

Trini anima a Paula a presentarse a un casting donde buscan nuevos talentos musicales. Es una oportunidad buenísima para su sobrina… y para ella misma, aunque utilice la excusa de ir como acompañante. Pero cuando las cosas no salen como esperaba, Trini encuentra un apoyo inesperado…



Candela, harta de que Jeco no de palo al agua, toma una decisión drástica: si no encuentra trabajo, se acabó el chupar del bote y dormir en casa… ya puede buscarse otro sitio donde vivir. Y ese otro sitio resulta ser la casa de su tía. Allí, Asun pronto se da cuenta de que su familia, que últimamente no para de pelearse, se contiene cuando está Jeco delante, así que decide mantener a su sobrino en casa, cueste lo que cueste…