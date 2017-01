Gorka Otxoa es Valentín Alcocer en la tercera temporada de 'Velvet'

Gorka Otxoa interpreta a Valentín Alcocer en la tercera entrega de 'Velvet'.

Alcocer no es el tipo más atractivo de la alta sociedad, no tiene una personalidad arrolladora, ni cuenta con un gran magnetismo personal... pero tiene algo de lo que no muchos pueden presumir: es el rico heredero del gran emporio familiar de joyas. Cada día se esfuerza por ser el digno sucesor de su difunto padre y alimentar el orgullo de su posesiva madre.

Valentín quiere volar solo y demostrar lo que vale, por eso acepta la propuesta empresarial de Velvet: una exclusiva colección de joyas. Al fin se librará de la sombra familiar para caer bajo la sombra de... Patricia Márquez.

Por primera vez, una joven tan espectacular como ella se ha sentido atraída de manera sincera por él. O eso es lo que Valentín cree... Porque Patricia va a utilizarle para salir del atolladero vital en el que anda metida.