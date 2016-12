CAPÍTULO 11 | "EL GRAN DÍA"

Alberto, momentos antes de darse el 'sí, quiero' con Ana Rivera, tenía algo pendiente que hacer. Debía de enfrentarse ante el culpable de que se le diese por muerto durante cinco años. Es Carlos, quien escondió todas las cartas de amor que Alberto enviaba desde Nueva York. Alberto, lleno de odio, espetaba: "Me has quitado la oportunidad de ver nacer a mi hijo", algo que no le perdonará nunca. Pero Carlos no le tiene miedo, tal y como dice él fue quien le mató.