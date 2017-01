Marc Martínez: "Fernando firmaría un pacto con el diablo por salvar a Joel"

Marc Martínez, nos ha contado que cuando le propusieron el personaje se puso muy contento, "lo que me hizo alucinar con la historia es que este hombre es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo , si hay que pactar con el diablo se pacta con el diablo", ha reconocido.

Sobre las escenas más duras a las que se ha tenido que enfrentar en esta primera temporada, Marc Martínez, recuerda un momento clave del último capítulo cuando Fernando explica realmente qué pasa, por qué lo hizo, cómo se sintió y como va a cargar con la culpa para el resto de su vida. "Hay muchas cosas que quedan abiertas para una segunda temporada".

Consciente de que Fernando ha sido el principal sospechoso en la red de los asesinatos de Calenda, Marc Martínez nos ha contado cómo se enteró de qué el era el tan temido asesino; "me hablaron de cambios, que habían decidido reconducir al personaje. Que los personajes tengan esa complejidad para un actor es muy rico, he preferido no saber mucha información".

"Álvaro Cervantes será una estrella"

Tampoco han faltado las palabras de admiración para Álvaro Cervantes, compañero con el comparte la mayoría de secuencias, "adoro a Álvaro Cervantes, es un crack y va a ser una estrella", ha dicho.

Marc Martínez ha reconocido que Luna es muy buena, uno de los pocos productos en los que ha trabajado y se ha enganchado como espectador. El actor ha querido mandar un caluroso saludo a todos los seguidores de la serie y les ha invitado a que sigan hablando de Luna, el misterio de Calenda.