¿Dónde está Joel?

Ricky, el recién llegado

Una tormenta repentina ha obligado a Leire a refugiarse en la ermita de San Clemente. Allí se encontrará por primera vez con Ricky y Lucía, su hermana pequeña, a la que está tratando de convencer para hacer un conjuro mágico y así recuperar cinco euros que ha perdido. Leire observa divertida, sin salir de su escondite. No tardará en reencontrarse con Ricky, un joven rebelde e indómito recién salido del reformatorio. Para darle la bienvenida sus amigos le han preparado una gran fiesta y resulta que su pandilla habitual no es otra que la formada por Vera, Pablo y Silvia. No pasará ni un solo día antes de que Ricky se meta en su primer lío.

El hombre misterioso

Pero los encuentros curiosos en la ermita no han hecho más que comenzar. A los pocos minutos de marcharse los chicos, cuando Marcela rezaba, se ha producido un derrumbamiento en la capilla. El suelo se ha hundido bajo sus pies y y la cripta del santo se ha venido abajo. Cuando la Guardia Civil llega para inspeccionar lo sucedido comprueba con incredulidad que hay alguien dentro de la tumba, un hombre con extrañas quemaduras, con síntomas evidentes de deshidratación y cubierto de polvo ¡pero vivo!. Enseguida los vecinos sacarán sus propias conclusiones: es un milagro, San Clemente ha resucitado.

Mientras tanto, la Policía Judicial trata de averiguar cómo ha podido llegar hasta la cripta el misterioso desconocido. Él les sirve de poco ayuda, ya que no habla su idioma y no tiene huellas dactilares. Su única pista, de momento, es su extraño tatuaje.

Ernesto, un forense improvisado

Sara, sin embargo, está más sorprendida por la identidad del forense que por el presunto milagro. El supuesto doctor no es otro que su padre, que en realidad no es forense sino auxiliar, lleva cinco años jubilado y no ha podido evitar la tentación de meterse de lleno en el caso de su hija.

No es la única sorpresa que se llevará hoy Sara. Ha recibido una carta que envió David, su difunto esposo, el mismo día en que ella y su hija llegaron a Calenda. Dentro hay un mapa donde precisamente está señalada la ermita de San Clemente y varios puntos más. Está claro que todo lo que está ocurriendo no puede ser una casualidad.

Sonia vuelve al cuartel

Sonia, ya recuperada del ataque sufrido a manos de Salva, está a punto de reincorporarse de nuevo a su trabajo en el cuartel. Nacho planea comprarla un ramo de flores e incluso hacerle una fiesta sorpresa, pero sus compañeros no están muy por la labor. Consideran que Sonia no cumplió con su deber al dejar que Salva se escapara, y están reuniendo firmas para pedir su traslado. Nacho, lejos de amilanarse, luchará porque su compañera tenga el recibimiento que merece. También tendrá que lidiar con Vera, que le ha sorprendido con el ramo de flores en la mano, dando por supuesto que Nacho y Sonia mantienen una relación sentimental.

Raúl ha pedido el traslado

Hace ya varias semanas que Raúl no duerme en casa, una situación que, según le ha contado Vera, Carola está llevando muy mal. No come, ni duerme y no para de llorar. Raúl, culpable por ver la situación familiar que ha provocado, decide intentar arreglar las cosas con su mujer, pero ninguno de los dos puede negar la evidencia: está enamorado de la jueza y la única solución es alejarse de ella. El teniente Pando tomará una drástica decisión: pedir el traslado.

Han suspendido la búsqueda de Joel

Leire trata de superar la desaparición de Joel. Todo el mundo le da por muerto, pero mientras no encuentren su cadáver ella no será capaz de asumirlo. Lo mismo le sucede a Fernando, que cada día se adentra en el bosque para buscar a su hijo. Algo en el interior de Leire y Fernando les dice que Joel continúa con vida, por eso para ellos será desolador saber que el ayuntamiento ha decidido suspender su búsqueda.