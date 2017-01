'LA EMBAJADA', MUY PRONTO EN ANTENA 3

Luis Salinas (Abel Folk) es el nuevo embajador español en Tailandia y se traslada con su familia a Bangkok, con el reto de limpiar la embajada de cualquier rastro de corrupción. Pero no es oro todo lo que reluce, y su estancia en el país no será todo lo fácil que podría ser. No te pierdas muy pronto el estreno de 'La Embajada' en Antena 3.