Varys: "Supongo que sabéis que sois hombre muerto, Lord Stark"

Syrio Forel, maestro de esgrima, a Arya: "El ver de verdad... ése es el corazón de la esgrima"



Varys a Ned Stark: "-¿Qué locura os llevó a decirle a la Reina que sabías lo del padre de Joffrey? -La locura de la misericordia para que pudiera salvar a sus hijos"



Varys: "Supongo que sabéis que sois hombre muerto, Lord Eddard"



Ned Stark a Varys: "-Decidme una cosa, ¿a quién servís realmente? -Al Reino, mi Señor. Alguien debe hacerlo"



Robert Stark: "Su alteza me convoca en Desembarco del Rey, así que iré... pero no solo"



Theon Greyjoy a Rob Stark: "-¿Tienes miedo? -Parece que sí. -Bien. -¿Por qué está bien? -Significa que no eres estúpido"



Tyrion Lannister a Bronn: "Si llega el día en que sientas la tentación de venderme, recuerda esto: sea cual sea el precio, lo superaré. Me gusta vivir"



Khaleesi ante Khal Drogo, tras no permitir que violen a las mujeres del pueblo: "-Si tus jinetes quieren montarlas, que las tomen como esposas.

-¿Acaso el caballo se empareja con el cordero? -El dragón come tanto caballo como cordero"



Robert Stark ante un lord que se rebela: "Mi señor padre me enseñó que desenvainar el acero contra tu señor significa la muerte, pero sin duda, el gran Jon sólo quería cortarme la carne"



Tywin Lannister recibe a su hijo Tyrion: "-Los rumores sobre tu muerte imagino que eran infundados. -Siento defraudarte"



El amor de un padre por su hijo brilla por su ausencia entre Twyn y Tyrion Lannister: "-Tu hermano nunca se habría dejado capturar tan dócilmente. -Hay diferencias entre Jaime y yo. Él es más valiente y yo soy más guapo"



Rob Stark a un espía de los Lannister: "Di a Lord Twyn que se acerca el invierno para él. 20.000 norteños marcharán hacia el sur para ver si es verdad que caga oro"



Joffrey Baratheon a Sansa Stark: "Vuestras palabras me conmueven, pero vuestro padre tiene que confesar. Debe confesar y decir que soy el Rey. O no habrá piedad para él"