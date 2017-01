Promo

He visto mis tierras teñidas de sangre. He sido esclavo y guerrero. He recorrido caminos de los que otros no se atreven a hablar. He luchado contra colosos. He hablado con dioses y he desafiado a mi propia muerte.

Quizá hayas oído hablar de mí.

Ésta es mi historia... La historia del hombre que desafió a un Imperio.