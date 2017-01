Las fotos de 'La última noche' en 'Gran Hotel'

Y ese no es el único frente que tiene abierto Doña Teresa. Los últimos descubrimientos de Julio y Alicia la llevan a declarar ante el juez en relación a la muerte de su marido en la que parece estar involucrada. Sin embargo, la matriarca de los Alarcón esconde un as en la manga y dará su versión de lo sucedido. Algo no encaja en esa versión y esta vez es Julio el que hará lo necesario para que por fin se sepa lo que hay detrás de la misteriosa muerte de D. Carlos.

Todos permanecen ajenos a algo mucho más grave que está a punto de suceder: un atentado contra el Gran Hotel que lo cambiará todo… para siempre.