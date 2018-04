MOMENTOS 'EL SECRETO DE PUENTE VIEJO'| CAPÍTULO 1.807

La preocupación de Mauricio por el estado de Fe le hace pensar a la señora Montenegro que éste no teme por la desaparición de Nazaria ya que, a pesar de los días transcurridos, no ha denunciado formalmente su desaparición. Francisca, sin rodeos, no puede evitar preguntarle a Mauricio si tiene sentimientos encontrados con su esposa: "¿Estamos lamentando la desaparición, no?"