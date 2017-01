Fariba Sheikan: "Inés se ha ido llena de amor"

Fariba Sheikhan apenas puede contener las lágrimas tras grabar la que ha sido su última aparición en 'El secreto de Puente Viejo'. La actriz nos cuenta que ha sido un momento "muy triste, pero precioso".

La escena ha supuesto para la actriz una vuelta al pasado, pues el lugar coincide con el de su estreno en la serie. "Ha sido maravilloso", asegura. Para Sheikhan, Puente Viejo ha sido "un sueño hecho realidad".

De la serie se lleva "muchas cosas buenas". Entre ellas, toda la gente que ha conocido, siempre dispuesta a echar una mano. Agradece además la confianza y el cariño que ha recibido.

Sobre su personje, la actriz confiesa que Inés "se ha ido llena de amor", además de "satisfecha por todo lo que ha hecho". Aunque en ocasiones ha "obrado mal", el hecho de que haya pedido perdón la deja irse tranquila.

Fariba no ha querido marcharse sin dejar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores. "Quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado a mí, a toda la gente que se ha volcado apoyando a Inés y a la gente que me ha demostrado su cariño día a día que para mí ese es el mayor regalo que puede haber".

¡Hasta siempre Fariba Sheikhan!