Mauricio se arrepiente de su pasado con Fe: "Fui un tonto que te dejó marchar"

Mi querida Fe,

Me siento enclaustrado en estas cuatro paredes. Y necesito que lo sepas. Sin ti, todo resulta más arduo. Fui un idiota, un tonto, un estúpido que lo único que hizo fue dejarte marchar. No sabes cuánto me arrepiento, mi Fe. Ahora no me queda nada.

Intento centrarme en el trabajo en las tierras con Saúl y ese ganapán de Larraz, un tipejo que contrató el señorito junto con al resto de unos trabajadores de otros pueblos. Y no me gusta, Fe, no me fio de él. Si se piensa que se lo voy a poner fácil está muy equivocado. Ni él ni sus compadres saben todavía quién es Mauricio Godoy.

Yo sé que me reprenderías por estas palabras, Fe. Tú siempre me aplacabas con tus parlamentos, sacando la poca bondad que tengo en mi interior. Pero desde que te fuiste dudo que me queden cosas buenas.

¿Cuál fue el punto en el que todo se torció Fe? ¿Por qué nuestra relación se truncó de esa manera? Quizás si lo hubiéramos hablado todo sería diferente… Pero aún podemos hablarlo, mi querida Fe. ¿No hay un mero resquicio al que atenerme para poder solucionar nuestra relación?

¿Dónde quedaron todos aquellos momentos de dicha entre los dos? Echo de menos tus risas entre fogones, tus coplillas con las que te arrancabas cuando creías que nadie te estaba viendo… Pero yo sí lo hacía, Fe. Tú no lo sabías, pero ahí estaba yo enamorándome cada día un poco más de ti.

Sé que no voy a recibir respuesta, mi amada Fe, pero escribirte estas cartas es el único consuelo que me queda.

Tu Mauricio, que te adora, y no te olvida.