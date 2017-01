¡Viva la cerveza! Prost!

MI VIDA EN BERLÍN

Le he pedido a mis nuevos amigos Alex y Carol que den algún consejo para la gente que se quiere venir a vivir a Berlín: la cerveza. Hay que probar la cerveza alemana, hay de todo: rubía, negra, la tostada y todas buenísimas. La fiesta más famosa es la fiesta de la cerveza: el Oktoberfest que atrae a más de seis millones de visitantes y se beben mas de siete millones de litros de cerveza, pero no solo hay cerveza, también hay codillo, salchichas y mujeres vestidas de bávaras...(bueno o eso cuentan estos chicos. ¡Te quiero Flor!). Si venís a Berlín no dejéis de probar la cerveza. Prost!