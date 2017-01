Carol y Alex llegan a Berlín para empezar una nueva vida

Álex y Carol son dos hermanos que al darse cuenta de que el futuro no es como les habían prometido, deciden buscarse las castañas fuera de España. Muy mal se les tenía que dar para que, llevando la “Marca España” allende nuestras fronteras, alguno de los dos no acabara triunfando. Pero la realidad que se encuentran cuando llegan a Berlín es muy distinta a la que habían visto en los programas de españoles alrededor del mundo, y aunque tengan idiomas, carreras universitarias y vengan del primer mundo, en Alemania no dejan de ser emigrantes.

Aun así, por eso de que la adversidad une, y dada nuestra nula capacidad para los idiomas, los españoles tendemos a juntarnos de manera gregaria. Así es cómo Álex y Carol enseguida confraternizarán con un grupo de compatriotas con sus mismos problemas de integración y que coinciden todos en el “Pan y Vino”, un bar español regentado por su tío Marcelino.

BUSCANDO EL NORTE contará el día a día de esta peculiar y ecléctica “familia”, que en ninguna otra circunstancia hubieran convivido, pero que se ve abocada a hacer piña ante una circunstancia común: todos salieron de su país para buscar una vida mejor, y han terminado viviendo las mismas penurias que sufre un mejicano en Los Ángeles, un pakistaní en Abu Dabi o un ecuatoriano en Madrid.

Esta noche estreno de 'Buscando el norte' a las 22:30h en Antena 3.