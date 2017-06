El martes, estreno de 'Almost Human' en Antena 3

MARTES A LAS 22:30

Antena 3 estrenará el martes 'Almost Human', un drama futurista protagonizado por Karl Urban ('Star Trek', 'The Loft'). La serie está ambientada en un futuro próximo donde todos los oficiales de policía de Los Ángeles tienen que trabajar en equipo con androides que tienen apariencia humana. No te lo pierdas, el martes a las 22:30 horas en Antena 3.