Arranca el rodaje de la nueva temporada de ‘Allí Abajo’, la serie más vista de 2017

‘Allí abajo’, una de las series españolas más exitosas de los últimos años, arranca este viernes el rodaje de su cuarta temporada. Un hito que tan solo ha alcanzado ‘Velvet’ (otra exitosa serie de Antena 3) de entre todas las ficciones de prime time estrenadas a partir de 2010.

Nuevos personajes… y nuevos escenarios

Como es habitual en la comedia de Antena 3, ‘Allí abajo’ mantendrá a su gran elenco actoral una temporada más incorporando, eso sí, algunas caras nuevas que permitirán crear tramas aún más divertidas para disfrute de sus fans.

Además, en esta cuarta temporada, ‘Allí abajo’ inaugurará nuevos espacios en los que recreará la Clínica de Las Flores o la vivienda familiar de Bego y Sabino, entre otros.

Para esta nueva entrega, la serie incorpora a su reparto a la actriz Elisa Lledó y al actor Asier Hormaza, cuyos personajes no dejarán indiferente a los fans.

Elisa Lledó y Asier Homaza se incorporan al reparto de la cuarta temporada de 'Allí Abajo' | antena3.com

Elisa Lledó es Miren:

La hija pródiga regresa a casa. Miren, el orgullo de Bego y Sabino, que se ganaba la vida en Canadá, vuelve al hogar. Pero no es tan santa, ni tan trabajadora, ni tan maravillosa como piensan sus padres. Miren es un poco… estafadora. Y en realidad no ha vuelto a casa por morriña, sino para escapar de una situación incómoda en Canadá. Pero esto no ha hecho que cambie de actitud, de hecho, la va a liar bien parda en Donosti.

Asier Hormaza es Julen:

Julen es ertzaina, compañero de Rosa Mari e igual – o más – estricto que ella. Se toma muy en serio su trabajo. Quizá demasiado. Tiene madera de Harry El Sucio, pero no el cerebro.

Producida por Plano a Plano para el prime time de Antena 3, ‘Allí abajo’ mantendrá en esta cuarta entrega al grueso de su elogiado elenco actoral. María León y Jon Plazaola continuarán encabezando un reparto compuesto por actores y actrices de la talla de Mariano Peña, Óscar Terol, Nerea Garmendia, Gorka Aguinagalde, Iker Galartza, Santi Ugalde, Ane Gabarain, Maribel Salas, Carmina Barrios, Salva Reina, Noemí Ruiz, Mari Paz Sayago, Alberto López, Gorka Otxoa, Elena Irureta, David Arnaiz… entre otros.

La ficción también mantiene en su cuarta temporada al grueso de su equipo técnico. Los capítulos estarán dirigidos por Jacobo Martos y Javier Quintas; mientras que Sonia Pastor, Esther Morales, Montaña Marchena, Luis Fabra y Sergio Vicente estarán al frente de su guion.

La serie más vista de 2017

'Allí abajo' es una de las series españolas más exitosas de los últimos años. En su última temporada, 'Allí abajo' se consagró como incontestable líder del prime time de los lunes. Los 16 capítulos emitidos en su tercera entrega promediaron este año 3.134.000 espectadores, con un 19,9% de cuota de pantalla. La serie de Antena 3 es, además, un excepcional escaparate para anunciantes ya que en su última temporada ha liderado en target comercial con un 20,3%. 'Allí abajo' es la serie más vista de 2017.

En la tercera temporada, ‘Allí abajo’ ha sido líder en todos los grupos de espectadores; destacando entre jóvenes con un 22,5% de cuota de pantalla.

En el diferido, la tercera temporada de la serie también ha sido un ciclón, con 375.000 visionados por capítulo.

Desde su estreno, en abril de 2015, 'Allí abajo' promedia 3.473.000 espectadores por capítulo (20,1%), demostrando la gran regularidad y fidelidad de espectadores a lo largo de su más de 40 episodios emitidos.