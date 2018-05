Allí abajo

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 5 TEMP.4| EL CONCURSO DE MARMITAKO

La relación de Jozé e Irene es bastante inestable, él no quiere tener pareja y ella sueña con hijos. Irene nota que Jozé está distante y empieza a preocuparse hasta que cree averiguar que le sucede... ¡es virgen! Algo que no importa a la enfermera porque ella aún no ha tenido una primera vez.