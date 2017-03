Manel Fuentes “En ‘Tu cara no me suena todavía’ cada gala será como una final"

Durante la presentación los asistentes han disfrutado de un vídeo de los casting de 'Tu cara no me suena todavía' en el que se podían ver grandes imitaciones como Rocío Jurado, India Martínez o Alejandro Sanz.

Su navegador no es compatible con el uso de iframes.

Tinet Rubira asegura que han querido hacer el programa porque "la gente quería ver a gente normal imitando y era una petición popular". Manel Fuentes dice "que le encanta que el programa sea en cada viernes directo".

Chenoa afirma no haber visto mucho del casting porque "quiere sorprenderse en el plató de Tu cara no me suena todavía". Mónica Naranjo dice que "ha disfrutado muchísimo más cuando cierran los ojos" y que sí ha visto a la mujer que le imita.

El programa estará cargado de sorpresas, la química del jurado va a ser distinta y 'Tu cara no me suena' estará cargado de galas con un amplio abanico de artistas que dejará atónitos a los espectadores.

Chenoa, Manel Fuentes y Mónica Naranjo en 'Tu cara no me suena todavía' | antena3.com

LA MECÁNICA

‘Tu cara no me suena todavía’ se propone encontrar al mejor imitador de España

Cada gala, diez concursantes se jugarán en directo una plaza en la final del programa con su mejor imitación. El jurado, compuesto por Àngel Llàcer, presidente del mismo, Miki Nadal, Chenoa y Mónica Naranjo, valorará cada actuación. Cuando hayan actuado los diez concursantes, el jurado repartirá sus puntos del 12 al 3.

Una vez sumados los votos del jurado, se convierten en puntos, y se establece un ranking de más a menos, de 12 a 3. Los 4 concursantes con mejor nota del jurado siguen en el programa y se exponen a la votación de los espectadores de casa mientras que los 6 restantes abandonan la competición.

El que se sitúe en el primer lugar del ránking gracias a los votos de los espectadores consigue un pase directo a la final de ‘Tu cara no me suena todavía’. Los que queden en segunda, tercera y cuarta posición tendrán otra oportunidad para clasificarse en la final pasando por el pulsador e imitando en la siguiente gala a un artista diferente.