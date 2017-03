¡QUÉ EMOCINANTE!

Juanma Jerez emociona al plató en la cuarta gala de 'Tu cara no me suena todavía' con su brillante imitación de Pablo Alborán interpretando el emotivo tema 'Solamente tú'. El propio artista no ha podido evitar enviarle un mensaje a su imitador en las redes sociales felicitándole por su talento. ¡Qué detallazo!