Chenoa valorará a los ánonimos de 'Tu cara no me suena todavía' como integrante del jurado

INTEGRANTE DEL JURADO DE 'TCNMST'

Chenoa, la integrante del jurado que nos divierte gala tras gala en 'Tu cara me suena', repite en su papel de jurado en el nuevo formato 'Tu cara no me suena todavía' para poner su chispa de gracia hacia la valoración de los anónimos que nos sorprenderán en el programa. ¿Cómo afrontará este nuevo reto? ¿Qué pensará de los rostros anónimos que nos dejarán atónitos? Muy pronto, en Antena 3.