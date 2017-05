Llum Barrera, la invitada especial de la fase final de 'Tu cara no me suena todavía' interpretando 'La Lambada'

EL VIERNES A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS

La fase final de 'Tu cara no me suena todavía' está a punto de llegar, el viernes a partir de las 22:00 horas viviremos una gala alucinante con una invitada de lujo. Llum Barrera pisará el escenario convertida en Kaoma, con el éxito 'la Lambada'. ¿Te lo vas a perder? Revive sus mejores actuaciones tras su paso por 'Tu cara me suena' y 'Tu cara me suena mini'.