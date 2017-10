¡Vota por la mejor actuación de la tercera gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena'!

5

Fran Dieli se sale con su actuación de 'Take me to church' como Hozier

El clásico 'Take me to church' de Hozier ha resonado en el plató de 'Tu cara me suena' interpretado por Fran Dieli. El cantante no ha dudado en personarse con un bajo en el escenario para recrear a la perfección este famoso éxito reivindicativo.