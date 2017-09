¡Vota por tu actuación favorita de los invitados de la primera gala de 'Tu cara me suena'!

3

Roko imita a Adele

En el ensayo de esta semana de Roko nos ha puesto a todos la piel de gallina. La canción de esta semana canta al desamor y es puro sufrimiento, por eso, Roko no pudo evitar llorar en su ensayo con Ángel Llácer. Ha cantado “Someone like you” de Adele en la quinta gala de 'Tu cara me suena'.