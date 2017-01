Ruth Lorenzo ganó la cuarta edición de 'Tu cara me suena'

Estuvo en lo más alto de la tabla en la clasificación general y también en el deseo del público que con su voto convirtió a nuestra querida Ruth Lorenzo en ganadora de la cuarta edición.

Ruth Lorenzo emocionó a todos imitando a Jennifer Hudson en 'And I am telling you I'm not going'. Un actuación soberbia en la que la ganadora sacó toda su garra dejando a todos boquiabiertos.