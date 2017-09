Miquel Fernández causó furor en Tu cara me suena

Miquel Fernández, uno de los protagonistas de ‘Mar de plástico’, ha dejó los crímenes a un lado para interpretar a George Michael y su 'One more try'. La verdad es que, para ser su primera vez en ‘Tu cara me suena’, no lo hizo nada mal el actor. ¡Dale al play para descubrirlo!

Miquel Fernández en 'Mar de plástico'