EL CANTANTE JUZGÓ SU LOOK

El jurado de 'Tu cara me suena' se ha metido en la piel de cuatro artistas que representaron a sus países en Eurovisión. Carlos Latre se convirtió en Manel Navarro, el cantante viajó a Ucrania en la pasada edición del festival como candidato español para interpretar 'Do it for your lover', e hizo una divertida imitación, con el famoso 'gallo' incluido.