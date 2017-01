Lolita presenta la campaña “Desnúdate de prejuicios frente al VIH”

A través de las redes sociales, 'Imagina Más' te invita a mostrar vuestro apoyo a la causa compartiendo la campaña así como fotografías donde aparezcan recodos de piel desnuda bajo el hashtag #desnudatefrentealVIH.

Esta campaña, además, está formada por un manifiesto elaborado por un grupo de personas con VIH usuarias de la ONG quienes redactaron una carta para la sociedad de cara al Día Mundial de la Lucha contra el Sida con el siguiente mensaje:

"Querida Sociedad:

Tenemos mucho que decir, no nos tengáis miedo. Formamos parte de ti y es momento de que sepas cómo nos sentimos. Estamos agradecidxs, pero también muy preocupadxs. Porque os habéis relajado, no olvidéis que no hay que bajar la guardia. Queremos que habléis del VIH y Sida en todos los ámbitos de vuestras vidas. En casa, con las amistades, en la escuela, en la universidad, en los ambulatorios o en los centros de mayores. Para ello, es necesario que se deje de recortar el presupuesto invertido en ello. Debemos hablar con naturalidad, puesto que de este modo no se transmite el virus pero sí se contagia la información. Que aunque necesaria, sabemos que es insuficiente.

Nos sentimos invisibles. Aunque han pasado más de treinta años desde el primer diagnóstico, a pesar de todos los avances clínicos y la actual medicación, seguimos sintiéndonos solxs. Esto tiene que cambiar, queremos hacernos visibles. El VIH supone una carga de responsabilidades, pero no sólo para las personas que lo tenemos, también para toda la sociedad.

Debemos invertir en recursos económicos destinados a la investigación de todas aquellas enfermedades que nos están afectando. Así como tratar de ganar cada vez más altas cotas en la calidad de vida de las personas con VIH. Porque cuidándonos os cuidáis vosotrxs mismxs, así como a futuras generaciones. Os invitamos a que nos conozcáis, somos seres humanos con las mismas ilusiones y necesidades. Y queremos enseñaros a perder el miedo, ¿cómo?.

- A través de campañas informativas y de prevención en centros escolares, universitarios y socio-sanitarios. El sexo nos acompaña desde la juventud hasta la vejez, es inherente a nuestra naturaleza.

- Formando a todos los estamentos de la sociedad en valores tales como el respeto, la tolerancia y empatía para con sus iguales.

- Rompiendo esos prejprejuicios y estigmas a través de la acción social.

- Invirtiendo en I+D+I

Y por último, recordad que no hablar de ello no significa que no exista. Esta lucha empezó hace tres décadas y aún sigue en marcha. Queremos seguir siendo parte de vosotrxs, al fin y al cabo, no olvidéis que somos vuestrxs hijxs, amigxs, compañerxs de trabajo, madres, padres, profesores…

Esta es también vuestra lucha."

Cristina Pedroche, Rosa López, Melani Olivares o Pepón Nieto, son algunas de las caras conocidas del mundo de la televisión que también han colaborado con esta ONG en diversas campañas que apuestan por la lucha contra el Sida. Lolita nos lo ha dejado claro en varias ocasiones en 'Tu cara me suena', a pesar de sus espectaculares 58 años ella se siente muy a gusto en su propia piel. Por ello, nos ha mostrado lo mejor de ella misma para compartir esta campaña con todo el mundo, no se avergüenza de nada y quiere que todo el mundo sea consciente de ello. Nadie debe avergonzarse de uno mismo.