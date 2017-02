Ganadoras de cine en 'Tu cara me suena': Así interpretan la BSO de 'La Ciudad de las Estrellas - La La Land' Roko y Angy

¡QUÉ MARAVILLA DE VERSIONES!

Medio mundo ya ha caído rendido ante uno de los musicales que prometen hacer historia en el cine. 'La Ciudad de las Estrellas - La La Land' está causando sensación y todo aquel que haya ido a verla probablemente no pueda parar de tararear su mágica banda sonora. Angy Fernández y Roko, dos de las flamantes ganadoras de 'Tu cara me suena', también han sido poseídas por la película del año y nos han regalado covers del tema central 'City of stars'.