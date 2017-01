Julia se sube a los zancos para controlar sus movimientos en los ensayos de Tu cara me suena Mini

ENSAYOS GALA 9 | TU CARA ME SUENA MINI

Julia tendrá que convertirse en Ariana Grande esta semana y, para ello, Ángel le ayuda a controlar sus movimientos para que cante y baile a la vez y le resulte más fácil y natural, ya que imitar a Ariana no es nada fácil. No te pierdas el próximo jueves un programa muy especial de Tu cara me suena Mini.