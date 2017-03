ÚLTIMA OPORTUNIDAD | ‘TOP CHEF’

Si algo no pueden valorar los miembros del jurado es un plato vacío. A uno de los cuatro concursantes que estaba en la cuerda floja no le ha dado tiempo a terminar una elaboración en la que debían de mostrar sus características como cocinero. Ante esto, el jurado no ha tenido opciones y ha descartado al plato sin terminar. ¿Cuál de los cuatro se ha ido sin haber a penas cocinado? ¿María Rosa, Rakel, Manu o Richard?