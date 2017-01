Gala Casting - La actuación de Soraya Semper

La bailaría de contemporáneo de Valencia dice que el baile la ayudó mucho durante su infancia al no sentirse muy agraciada físicamente cuando era pequeña. Soraya realiza su ritual antes de salir al escenario de Top Dance. La bailarina comienza bailando “I have nothing” con lágrimas en los ojos debido a los nervios. Soraya no consigue el favor del público durante la actuación y se derrumba tras el baile.

