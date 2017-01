Zaida Cantera: "No recomendaría a nadie que denunciara a un superior"

Zaida Cantera ha vivido seis años de pesadilla, se ha convertido en comandante del Ejército en la reserva tras ser declarada "inútil para el servicio", por un tribunal militar que la obliga a dejar las Fuerzas Armadas tras ser víctima de acoso por parte del coronel Lezcano Mújica. Lo sorprendente es que este coronel la ha denunciado por injurias. "Él dice que yo le calumnié en el programa de salvados", dice Zaida.

Zaida ha relatado en Espejo Público su pesadilla durante los últimos seis años. "Él fue destinado a mi unidad cuando yo estaba en el Líbano y algunos compañeros ya me advirtieron por mail que tipo de mando era. Yo no lo podía creer", asegura Zaida. La comandante Cantera tiene muy claro cuándo comenzaron sus problemas. "Todo empezó el primer día que me presenté a él para preguntarle qué tenía que hacer de cara a unas conferencias a las que le tenía que acompañar. Él me miró y me dijo, tú vienes conmigo como una secretaria de esas de falta corta". Lo triste, es que la respuesta de su jefe no fue mucho mejor. "No le des importancia es que es muy cariñoso", me dijo. En cualquier caso, Zaida Cantera ha roto una lanza en favor del Ejército. "He de decir que esta actitud no es generalizada en la Fuerzas Armadas, tengo compañeros que saben estar y comportarse".

A pesar de todo lo vivido en el Ejército, Zaida Cantera anima a todos aquellos que quieren entrar en las Fuerzas Armadas. "Necesitamos que entre savia nueva. Los mejores días de mi vida los he vivido ahí. Aguanté lo que aguanté gracias a mis subordinados".

Por último, tras los sufrido, la comandante Cantera se sincera y reconoce que la decisión de denunciar o no es muy fácil de tomar. "Me gustaría explicarlo bien y que no se me malinterprete. La gente desde fuera espera que las víctimas denuncien, pero si alguien desde dentro me lo pregunta, le diría que no, que no denuncie porque las estructuras del sistema están montadas de tal forma que, si tu denuncias a un superior lo que te viene encima es una tortura. Se que no es políticamente correcto, pero es lo que pienso".