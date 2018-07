La directora de la Organización Nacional de Trasplantes, sobre la polémica de Abidal: "Los filtros que hay que pasar para donar un órgano son muy estrictos, pero no imposibles"

BEATRIZ DOMÍNGUEZ ANALIZA LA POLÉMICA

'Espejo Público' habla la directora de la Organización Nacional de Trasplantes que ha iniciado una investigación interna en colaboración con la OCATT (Organización Catalana de Trasplantes) y el Hospital Clinic de Barcelona ante "la gravedad" de los hechos denunciados de presuntas irregularidades en el trasplante de hígado al exfutbolista Eric Abidal. Beatriz Domínguez asegura que son los principales interesados en verificar que todo se ha realizado correctamente, y si no es así, actuar en consecuencia:"No sabemos si el primo de Abidal recibió una gratificación, es muy difícil verificarlo pero estamos en ello". Además, afirma que "los filtros para que una persona done un órganos son muy estrictos, pero no son imposibles".