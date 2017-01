Jean Reno, Eros Ramazzotti, Candela Peña, Javier Cámara y Leo Bassi en El Hormiguero

-El lunes, 26 de noviembre, un nuevo actor de Hollywood pisa el plató de “El Hormiguero 3.0”, el francés del origen español Jena Reno, recordado por películas como El profesional, La Pantera Rosa o El Código da Vinci y que ahora regresa al programa a presentarnos El chef, la receta de la felicidad (A Contracorriente Films), una comedia dirigida por el francés Daniel Cohen y en donde Reno comparte cartel con los actor francés Michaël Youn y el español Santiago Segura. La película narra la historia de un prestigioso chef (interpretado por Reno) que se encuentra en una crisis creativa justo cuando tiene que defender ante los críticos gastronómicos el prestigio de su restaurante. Además, se enfrenta a los gestores del local, que quieren echarle para introducir en el restaurante un tipo de cocina más “moderna” y rentable. En el camino del chef se cruzará un joven y talentoso cocinero (Youn), que le ayudará a superar la situación.

-El martes, 27 de noviembre, estará con nosotros uno de los más grandes artistas italianos: Eros Ramazzotti, que presenta en “El Hormiguero 3.0” su nuevo disco, Somos (Universal Music), que tiene versión en español y que salió a la venta el pasado 13 de noviembre. Ramazzotti, que va a recibir en unos días el Premio Ondas Especial de la Música en reconocimiento a su larga y exitosa carrera, ha publicado 17 discos en los 30 años que lleva vinculado al mundo de la música. Es, con 50 millones de discos vendidos, uno de los italianos de mayor éxito internacional. El primer single del nuevo disco de Eros Ramazzotti, Un ángel como el sol tú eres ya está en lo más alto de las listas de ventas y en los playlist de la radio, y los espectadores de “El Hormiguero” tendrán la oportunidad de escucharlo en directo.

-El miércoles, 28 de noviembre, nuestros invitados en El Hormiguero serán los actores Javier Cámara y Candela Peña, dos de los muchos intérpretes que aparecen en la nueva película de Cesc Gay, Una pistola en cada mano (Filmax), que se estrena en los cines el próximo 5 de diciembre. Esta película coral (en cuyo reparto también figuran actores de la talla de Ricardo Darín, Eduard Fernández, Eduardo Noriega, Jordi Mollá, Luis Tosar o Leonor Watling) es un retrato en clave de comedia, irónico y sin compasión sobre las carencias, debilidades y otras “virtudes” de los hombres de hoy: perdidos y confusos en busca de una nueva identidad. Se trata de un filme coral, que se estructura en cuatro cortos, a partir de distintos encuentros, algunos de ellos provocados por el azar, entre sus diferentes protagonistas.

-Y el jueves, 29 de noviembre, el showman Leo Bassi revolucionará de nuevo “El Hormiguero 3.0” con su visita. En esta ocasión el provocador artista acudirá a nuestro plató para hablarnos de su nuevo espectáculo, The Best of que se estrenó en el Teatro Alfil de Madrid el pasado 16 de noviembre y permanecerá en cartel hasta mediados de diciembre. Se trata de un evento teatral especial, un espectáculo que recopila los mejores momentos de su carrera, desde Instintos ocultos, la primera obra que representó en España y donde se descubrió como un payaso auténtico, ágil y gamberro, hasta su último show, La Revelación, pasando por otros espectáculos como 12 de Septiembre o Utopía. Los mejores sketches de estas creaciones confluyen en The Best Of, donde Leo Bassi no tiembla a la hora de atacar, siempre desde el humor y la provocación, a los grandes poderes económicos, políticos y sociales.