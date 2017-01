MAKING OF

'El Hormiguero 3.0' ha hecho cosas realmente increíbles a lo largo de su historia, y esta vez no ha sido para menos. Cortar la calle Alcalá de Madrid, una de las arterias principales de la capital, para reconstruir el 'avión milagro', no es moco de pavo. ¿Te gustaría ver cómo lo hicieron? No te pierdas el making of de una de las acciones más locas del programa de Pablo Motos.