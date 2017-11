El viral videoclip de Jared Leto grabado en un solo día en todos los estados americanos

JARED LETO EN ‘EL HORMIGUERO 3.0’

El cantante internacional Jared Leto ha visitado ‘El Hormiguero 3.0’ donde ha hablado del esperado regreso de '30 Second to Mars' con el single ‘Walk on water’. El vocalista de la banda nos ha explicado qué esconde el videoclip de su nuevo tema, grabado en un solo día en todos los estados americanos durante el 4 de julio. ¡Un estupendo vídeo viral!