PROGRAMA 4 | 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Tras la discusión de la pareja, Pedro propone celebrar su reconciliación con bebidas típicas de la zona. La cata de bebidas produce una reacción en Mónica que Pedro no espera. La gallega dice que no sabe beber y que cuando bebe " no me sube el alcohol me sube la temperatura corporal mucho y me entra un calentón que flipo". Mónica decía que veía a Pedro como el hombre más guapo y maravilloso del mundo