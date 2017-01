"El día después de Super Falete"

Las bodas son buenas porque reactivan la economía. Todos salimos ganando: desde los comercios de moda y de regalos, a los restaurantes, las agencias de viajes y, finalmente, también los abogados.

¿Que se casan dos personas que no se conocen? No le veo tanta importancia porque, en realidad, las parejas no se conocen bien hasta que se casan. O hasta que conviven, por lo menos.

Ayer, en el programa, se casaron un belga y una de Cádiz que no se conocían previamente. Un ordenador ha determinado que son compatibles, aunque tienen un pequeño problema de comunicación. No es tan grave: con el tiempo, el belga podría acostumbrarse al acento gaditano. Eso espero. Y, si no es así, los abogados también tienen que vivir. ¿No?