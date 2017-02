¿Qué actor hizo el casting para ser Barney en 'Cómo conocí a vuestra madre'?

¿Te imaginas a Barney de 'Cómo conocí a vuestra madre' interpretado por otro actor que no fuera Neil Patrick Harris? ¡Imposible! Pues por poco es así...

En una entrevista en 'The Late Late Show', el programa de James Corden en CBS, un actor ganador de cuatro Emmys confesó que hizo la prueba para el papel de Barney Stinson. Pero ¿de quién se trata?

Ahora hacemos la pregunta al revés: ¿te imaginas a Sheldon Cooper de 'The Big Bang Theory' interpretado por otro actor que no fuera Jim Parsons?

¡¡Sí!! Jim Parsons estuvo a punto de interpretar a Barney Stinson en la comedia de CBS. "Lo divertido es que hice una prueba para ser Barney y sentí que todo había ido mal", contó Parsons en el programa de Corden.

"Casi salgo corriendo y gritando de la habitación en la que había hecho la audición. Pensé 'Bueno, hice eso y no sé por qué'. Realmente me llamaron de nuevo como si estuviesen interesados. No estaban lo bastante interesados porque la persona adecuada había conseguido el papel, Neil Patrick Harris", dijo el actor.