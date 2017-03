Matthew Perry de 'Friends' pegó una paliza al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau

Matthew Perry se sinceró durante su última entrevista en el programa de Jimmy Kimmel. El actor que interpretó a Chandler Bing durante 10 temporadas en la comedia 'Friends' recordó su infancia y confesó que había compartido colegio con Justin Trudeau, quien ahora es el primer ministro de Canadá.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau | EFE

Pero no sólo eso, si no que Perry y un amigo patearon a Trudeau en esos años. "Contando esto no pretendo fardar de nada. Es algo terrible, yo era un niño estúpido. Justin era genial en un deporte en el que nosotros no lo éramos... Y le pegamos", dijo Matthew Perry durante la entrevista ante un atónito Jimmy Kimmel.